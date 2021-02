FC Nantes - OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, le FC Nantes et l'Olympique de Marseille ont fait match nul ce samedi au Stade de la Beaujoire (1-1). Après la boulette de Mandanda et le but de Blas, Payet a égalisé pour les Phocéens qui ont eu chaud en Loire-Atlantique. Interrogé par Canal+ au coup de sifflet final, le buteur olympien a livré ses premières impressions.

«Au vu du scénario, on va dire que c'est un bon point. On a montré des ressources mentales parce que ce but qu'on prend, c'est sur une erreur de notre part et on a continué à jouer, chose qui est très difficile dans notre situation. On est revenu, on a su rester solide ensuite. On a essayé de jouer tout au long de la partie sur un terrain difficile et une équipe regroupée derrière. On va dire que c'est un bon point», a déclaré le numéro 10.