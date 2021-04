West Ham : David Moyes espère garder Jesse Lingard

Arrivé en prêt cet hiver en provenance de Manchester United, Jesse Lingard semble renaître peu à peu à West Ham. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 7 matchs avec les Hammers, l’international anglais de 28 ans retrouve de la confiance. En conférence de presse, son entraîneur David Moyes (57 ans) a expliqué qu’il espérait bien conserver son joueur à la fin de saison et que son avenir n’était pas lié à une possible participation à la Ligue des Champions.

« On m'a aussi demandé de garder Jesse Lingard alors que nous l'avons fait venir pour lui donner des matchs. Donc, tout d'un coup, on se retourne et on dit qu'on doit faire la Ligue des Champions pour les garder. Je pense que tous ces garçons remercieraient West Ham de les avoir aidés à remettre leur carrière sur les rails et de les avoir orientés dans la bonne direction. Si nous faisons la Ligue des champions, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle nous pouvons les garder », a-t-il expliqué.