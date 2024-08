PL : Mikel Arteta ne digère pas le rouge de Declan Rice

Pour le premier match de cette troisième journée de Premier League, Arsenal a été en échec par Brighton, à l’Emirates Stadium, ce samedi. Un match marqué par la polémique autour du second carton jaune attribué à Declan Rice (49e), par Chris Kavanagh. L’arbitre anglais a jugé que le milieu des Gunners avait empêché Joey Veltman de tirer un coup franc rapidement pour les Seagulls. Une décision qui a, à coup sûr, bouleversé l’issue de cette rencontre, selon Mikel Arteta.

« Si cela se produit tout au long du match de manière cohérente, alors c’est bien, mais cela ne s’est pas produit. En première mi-temps, il y a eu un certain nombre de fois où ils ont tiré le ballon et rien ne s’est passé. C’est incohérent. D’autant plus que c’est dans une zone du terrain qui n’est pas critique. Il faut donc donner un carton rouge. Nous devions jouer à 10. Si nous devions jouer à 10, alors ils auraient dû jouer à 10 parce que c’est un carton rouge pour Veltman », a lâché l’entraîneur d’Arsenal au micro de TNT Sports. Avec ce match nul, le vice-champion d’Angleterre a cédé ses premiers points de la saison.