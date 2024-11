Qualifs CdM : l’Iran se fait peur face à la Corée du Nord

On parle évidemment de football. Ce jeudi, en début d’après-midi, la Corée du Nord recevait l’Iran dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Un match qui ne se jouait forcément pas en Corée du Nord, mais au Laos au New Laos National Stadium. Lanterne rouge de leur groupe, les Nord-Coréens voulaient sauver l’honneur face à une équipe iranienne en tête et qui pouvait conforter sa place de leader dans ce groupe.

La suite après cette publicité

Très vite, la rencontre a tourné en faveur de l’Iran. L’attaquant star Mehdi Taremi s’illustrait puisqu’il délivrait 3 passes décisives en 45 minutes : la première pour Mehdi Ghayedi, les deux autres pour Mohammad Mohebi. 3-0 à la mi-temps, on s’attendait à une démonstration, mais l’exclusion de Shoja Khalilzadeh au retour des vestiaires a tout chamboulé. La Corée du Nord a inscrit deux buts coup sur coup. C’est d’abord Taremi, d’un CSC, qui a relancé son adversaire avant que le défenseur Yu-song Kim offre une fin de match à suspense. Malgré une domination, la Corée du Nord n’a pas fait craquer la défense iranienne qui prend donc 3 nouveaux points (3-2) et reste invaincue dans son groupe.