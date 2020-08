OM : Kostas Mitroglou moqué par un jeune du centre

La situation de Kostas Mitroglou à l'OM semble de plus en plus compliquée. Le Grec, de retour d'un prêt au PSV Eindhoven, n'est pas désiré du côté de la Canebière. Il doit s'entraîner seul, sans réelles perspectives de trouver un point de chute. Encore aurait-t-il le soutien de ses coéquipiers...

Sauf que là non plus. L'ancien joueur de Benfica n'a pas le respect du vestiaire et même des jeunes du centre de formation. Ainsi, l'un des minots s'est moqué de l'attaquant sur Snapchat parce qu'il portait des claquettes du PSG, comme le révèle L'Equipe. Une ambiance qui doit forcément donner envie de partir au natif de Kavala, alors que le jeune en question a été mis à la porte.