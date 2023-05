Ligue 2 : Bordeaux est tout proche de la catastrophe

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle une douche froide. La semaine dernière, les Girondins de Bordeaux avaient fait un grand pas vers la montée en Ligue 1 en s’imposant sans forcer du côté de Laval (3-0) alors que le FC Metz venait d’être tenu en échec par le Paris FC (1-1). Avec 3 points d’avance sur le 3e et seulement 2 de retard sur le Havre, les Bordelais commençaient même à croire au titre. Mais ce vendredi, tout a basculé. Alors que la formation de David Guion n’avait besoin que de 4 points (sur 6) pour valider la montée. La défaite surprise face à Annecy a détruit presque un an de reconstruction. Car dans le même temps, le FC Metz s’est imposé à Sochaux et a repris la 2e place à une journée de la fin.

Les Bordelais n’avaient besoin que d’un point. Malgré une multitude d’occasions repoussées par un Florian Escales impressionnant, Bordeaux n’a jamais su revenir et n’a donc plus son destin en main désormais. Pour espérer valider une montée en Ligue 1 la saison prochaine, Bordeaux doit gagner son match face à Rodez et espérer dans le même temps un faux pas de Metz face à Bastia ou du Havre face à Dijon. Si cela n’est pas impossible, les chances bordelaises restent désormais minimes. Un coup dur pour les supporters et les joueurs qui se voyaient déjà fêter la montée à domicile dans un Matmut Atlantique qui sera à guichet fermé (42 000 spectateurs, un record). Paradoxalement, Bordeaux reste l’équipe de Ligue 2 ayant remporté le plus de match cette saison (20). «C’est dur à encaisser. On est touchés, car c’est exactement le scénario qu’on voulait éviter ! On s’est tiré une balle dans le pied. (…) Mais, ce n’est pas fini, on ne va rien lâcher, on a encore un match devant 42 000 personnes et on va tout donner pour créer l’exploit », essayait de relativiser le capitaine Yoann Barbet au micro de BeIN Sports après la rencontre.

Un énorme déficit en cas d’échec

Si échouer si près de la montée est forcément un énorme coup derrière la tête, une non-montée en Ligue 1 pourrait laisser craindre le pire pour les Bordelais ensuite. D’abord sur le plan sportif puisque les Girondins, en cas d’échec pour la montée, vont devoir recommencer tout à zéro dans un championnat qui sera largement différent. La saison prochaine, la Ligue 2 passera donc également à 18 clubs et le niveau devrait logiquement être encore plus homogène. Plusieurs écuries du calibre Ligue 1 vont d’ailleurs s’y retrouver. Outre Saint-Etienne, Bastia, Caen, Guingamp ou encore Sochaux, c’est aussi Angers, Troyes, Ajaccio et potentiellement Nantes ou Auxerre qui vont débarquer dans l’antichambre du football français. De quoi compliquer grandement la tâche dans la course à la montée. Mais c’est surtout économiquement que la direction bordelaise peut craindre le pire.

Le président bordelais Gérard Lopez, qui a adressé un message aux joueurs après la défaite à Annecy, avait expliqué dans les colonnes de L’Équipe que le déficit du club serait d’une quinzaine de millions d’euros si le club ne montait pas (contre 0 en cas de montée). Il faut aussi rajouter la dette à l’égard de Fortress qui est supérieur à 10 millions et qu’il faut obligatoirement rembourser cet été. Selon des sources internes, le club pourrait devoir trouver une trentaine de millions. Et si Gérard Lopez ne met pas la main à la pâte, les Girondins devront vendre les plus grosses valeurs marchandes du club (Bakwa, Mwanga, Bokele ou encore Gregersen). Dans le même temps, le club ne pourra pas non plus se renforcer réellement et devra encore miser sur la jeunesse de son centre de formation pour essayer de minimiser les pertes sportives. En bref, un échec dans ce sprint final pourrait bien être fatal à Bordeaux qui peut craindre de rester englué en Ligue 2 quelques années. Ou pire…