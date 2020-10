OM - Bordeaux : Michaël Cuisance aux anges après la victoire

Prêté par le Bayern Munich, Michaël Cuisance a fait sa première apparition avec l'Olympique de Marseille ce samedi soir contre les Girondins de Bordeaux (victoire 3-1, 7e journée de Ligue 1). Présent au micro de Canal + au coup de sifflet final, le milieu de terrain français, qui a joué sur l'aile gauche dans ce match, a fait part de sa satisfaction.

«C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce match qui nous tenait à cœur parce qu'avec les mauvais résultats, ça nous tenait à cœur de bien faire ce soir. Je suis heureux, j'ai retrouvé le sourire parce qu'ici, je me sens bien et je suis comblé, a lâché le joueur de 21 ans avant de poursuivre. On a une superbe communication, la concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Il faut continuer comme ça, ce n'est que le début.»