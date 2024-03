Newcastle : Amanda Staveley promet un club saoudien en Ligue des Champions

La rumeur avait pris de l’ampleur l’été dernier. Après avoir réalisé un mercato XXL, l’Arabie saoudite entendait pénétrer un peu plus sur le vieux continent en intégrant la célèbre et prestigieuse Ligue des Champions. Très vite, l’hypothèse avait été balayée d’un revers de main par l’UEFA via son président Aleksander Ceferin, loin d’être favorable à l’idée d’étendre ses attributions par peur de se brouiller avec la FIFA et l’AFC (confédération asiatique). Quelques mois plus tard, l’affaire a été remise au goût du jour par un membre du board de Newcastle.

«Je suis assez sûre qu’il y aura un club saoudien en Ligue des Champions. Je ne sais pas quand, mais connaissant les Saoudiens, je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps», a déclaré Amanda Staveley, directrice et actionnaire minoritaire des Toons lors d’une conférence de Bloomberg à Djeddah.