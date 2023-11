Le conseil polémique de Gareth Bale à Jude Bellingham

Exceptionnel depuis le début de la saison (14 matches pour 13 buts et 3 passes décisives), Jude Bellingham s’est déjà affirmé comme le leader offensif de ce Real Madrid. Un adaptation aussi surprenante qu’impressionnante, qui régale logiquement tous les supporters du Real Madrid. En plus de ses prestations incroyables, l’Anglais semble aussi très apprécié en dehors du terrain. Gareth Bale lui a d’ailleurs donné un conseil allant dans ce sens, lui qui a eu du mal à se mettre les Merengues dans la poche malgré quelques très belles saisons.

« Mon meilleur conseil : joue le jeu. Parce que si tu ne le fais pas et que tu ne fais pas ce que veulent les médias, parler avec eux et en espagnol, tu vas recevoir beaucoup de critiques. C’était mon problème peut-être. Je ne voulais pas le faire, je voulais juste jouer au foot et rentrer chez moi. C’est probablement ce qui m’a porté préjudice et qui a fait qu’ils m’ont un peu plus attaqué », a lancé le Gallois, un peu amer. Nul doute que Bellingham prendra note.