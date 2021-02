Ibrahim Afellay met un terme à sa carrière

Sans club depuis son départ du PSV Eindhoven cet été, Ibrahim Affelay (34 ans) a décidé de prendre sa retraite. Il l’a annoncé en direct à la télévision. L’international néerlandais (54 sélections) attendait une offre des pays du Golfe qui n’est jamais arrivée.

Malgré une carrière honorable notamment au PSV Eindhoven et avec la sélection des Pays-Bas, Ibrahim Afellay restera pour beaucoup un talent gâché. Transféré au FC Barcelone en 2011, il n’a pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Arrivé dans une équipe intouchable, le natif d’Utrecht n’aura jamais su se faire une place au côté de Iniesta, Xavi, Villa, Pedro, Messi et consorts. Ses passages à Schalke, Stoke City ou l'Olympiakos ne seront pas plus marquants.