PSG : Thiago Motta n'en veut pas à Serge Aurier pour l'affaire du Périscope

Thiago Motta a pris sa retraite sportive et Serge Aurier évolue désormais du côté de Tottenham, pourtant l'affaire du Périscope en 2016 est encore bien présente dans les mémoires, surtout pour les supporters parisiens. Pour rappel, le latéral ivoirien avait insulté son entraîneur, Laurent Blanc à l'époque, et s'était moqué de plusieurs de ses coéquipiers comme Salvatore Sirigu et même Zlatan Ibrahimovic. Cela lui avait valu une mise à pied de six jours, en plus d'être mis à disposition de l'équipe réserve. Il était finalement revenu dans l'effectif professionnel après reçu le soutien du vestiaire notamment. C'est ce qu'affirme Thiago Motta dans un entretien à RMC où il revient sur cet épisode houleux.

«Oui le vestiaire a accepté de le faire revenir. Il était là tous les jours, on le connaissait et c’est un très bon garçon. Et comme joueur, il était magnifique. Après on ne savait pas toute l’histoire entre lui, le coach et le club. Mais nous dans le vestiaire, on n'a pas eu de problème à remettre Serge. Même avec les joueurs concernés il a expliqué la situation et ils ont réglé ça. Pour le vestiaire et l’équipe, Serge n’était pas un problème. Avec Laurent (Blanc), je ne sais pas. Non, ça n’a pas joué pour le match contre Manchester City (1/4 de finale de C1). Je ne pense pas. Si on ne s’est pas qualifié, ce n’est pas à cause de Serge. Serge, il sait qu’il s'est trompé. Il s'est excusé, auprès du coach aussi. » Pas certain que Laurent Blanc porte le même jugement sur cette affaire...