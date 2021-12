Juventus : le message optimiste de Massimiliano Allegri

La Vieille Dame a perdu de sa superbe. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United l'été dernier, la Juventus n'est plus que l'ombre d'elle-même. Méconnaissables, surtout en championnat, les partenaires de Paulo Dybala pointent à une inquiétante 7ème position en Serie A après 17 journées, avec 15 points de retard provisoirement sur le leader, l'Inter Milan. Présent en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Bologne samedi (2-0, 18ème journée), Massimiliano Allegri s'est voulu très optimiste face aux médias. « Je ne suis pas inquiet parce que, dans cette situation, je ne dois pas être préoccupé, je dois seulement travailler », a-t-il d'abord assuré, avant de poursuivre.

« Le seul point positif, c'est que, si l'on compare avec notre position d'il y a trois semaines, nous avons gagné 6 points sur Naples. Nous étions 14 points derrière eux. Aujourd'hui, nous sommes à 8 longueurs. Donc nous avons réduit l'écart avec un rival. Nous verrons en janvier et en février, quand le calendrier sera décisif en Championnat et en Coupe d'Italie. Il y aura aussi la Supercoupe et la Ligue des champions (la Juve affrontera Villarreal en 8e de finale, NDLR). Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur notre match contre Bologne, qui sera très difficile. Nous penserons ensuite à Cagliari. Puis, peut-être qu'en 2022, tout changera. » Réponse dans les prochaines semaines, alors que la pression s'accentue sur les épaules du technicien italien de 54 ans.