Les attaquants vont mettre le feu au mercato estival

C'est un poste particulier qui, à l'instar des gardiens de but, peut générer un immense jeu de chaises musicales. Depuis un certain nombre d'années maintenant, hormis pour quelques clubs en quête de la nouvelle sensation, il y a une forme de stabilité chez les numéros 9. Cet été devrait être celui du grand chambardement au regard des récents résultats sportifs et de la situation contractuelle de nombreux attaquants. Avec le contexte économique, l'intérêt de recruter des joueurs libres s'est encore accentué.

C'est le cas par exemple de Sergio Agüero avec Manchester City, qui est dans le viseur du FC Barcelone après 10 années passées chez les Citizens. Le Barça est peut-être le club pivot du prochain mercato, avec une volonté de renouvellement de son effectif et le cas Lionel Messi. La Pulga pourrait déclencher une immense vague de transferts si elle décidait de changer d'air en rejoignant Manchester City ou le PSG, par exemple. Le Barça a, de son côté, également coché le nom de Memphis Depay, qui partira de l'OL libre en juin prochain.

Mbappé et Haaland ont les cartes en main

Depuis l'élimination de la Juventus Turin de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est également considéré comme un possible partant cet été. Avec le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG comme possibles destinations. Comme Messi, le Portugais accentuerait la tendance d'un mercato axé sur les attaquants en signant ailleurs. La déflagration attendue peut aussi venir des plus jeunes.

Kylian Mbappé laisse encore planer le suspense sur son avenir au PSG en ne prolongeant toujours pas son contrat, tandis qu'Erling Haaland continue d'exciter toute l'Europe en empilant les buts. Mbappé, Haaland, Ronaldo, Messi, Agüero, Depay, le casting est terriblement beau en vue du mercato estival. Mais on peut ajouter des joueurs tels qu'Ibrahimovic, Giroud ou encore Cavani, en fin de contrat (pour l'instant) avec leurs clubs respectifs. Sans parler de l'habituel pillage des clubs anglais dans nos contrées et ailleurs. Cela promet.