Le top 10 des sneakers inspirées des chaussures de foot

Le monde de la mode et celui du football ne cessent de se rapprocher au fil des années, l’occasion pour nous de vous présenter notre top 10 des sneakers inspirées des chaussures de football.

Le football comme mode de vie, partout et tout le temps. C'est un peu l'idée qui a émergé dans la tête des équipementiers ces dernières années. Il faut dire qu'en plus de dominer le marché du football, Nike, adidas ou encore Puma sont encore plus puissants dans le lifestyle. C'est pour cette raison qu'ils ont lancé des collections mêlant ces deux mondes avec des survêtements mais aussi des sneakers directement inspirées des paires de crampons les plus célèbres. C’est en 2014 que Nike a lancé la tendance en dévoilant la Free Mercurial Superfly, inspirée de la Mercurial Superfly 4 sortie pour la Coupe du monde au Brésil. Les autres grandes marques se sont depuis adaptées en présentant leurs différents silos sous la forme de sneakers que nous allons vous présenter.

10- PUMA x Rhude Cell King

Pour adapter la légendaire Puma King aux chaussures de la vie de tous les jours, l’équipementier allemand s’est associé à la marque de streetwear R H U D E, basée à Los Angeles. La chaussure des rois est l’une des paires de crampons les plus iconiques de l’histoire et Puma a repris ce concept pour en faire des sneakers où l’on retrouve une tige en cuir avec des coutures inspirées de la King originelle de 1968 portée par Eusebio. On retrouve aussi une languette assez particulière rendant hommage aux languettes pliantes de l’époque. Le coloris reste très classique et ne déroge pas à la tradition de la King avec du noir et du blanc.

9- Mizuno Morelia 1985

Pour célébrer les 35 ans de la Morelia lancée en 1985, Mizuno a dévoilé une paire de sneakers mélangeant la classe de ses paires de crampons avec une semelle extérieure authentique. On retrouve le savoir-faire japonais sur cette paire avec un cuir de kangourou haut de gamme et des finitions faites à la main. La silhouette de cette paire n’est évidemment pas sans rappeler une paire de crampons classique. La languette assez conséquente rappelle aussi celles qui étaient présentes sur les chaussures de football d’antan.

8- Nike Mercurial TN

Quand deux icônes se rencontrent, ça donne généralement de belles choses et c’est absolument le cas entre la Mercurial et la TN. La paire streetwear par excellence s’inspire subtilement de la chaussure de la vitesse pour amener une nouvelle touche stylistique. Ici, l’influence de la Mercurial se fait surtout ressentir au niveau du visuel avec une virgule Nike volontairement agrandie alors qu’elle est habituellement petite sur la TN. Les technologies utilisées sur la Mercurial n’ont pas été transférées sur cette paire qu’on appelle aussi communément « les requins ».

7- adidas Predator Mutator.1 TR

Inspirée du mythique silo porté par David Beckham et Zinédine Zidane dans les années 2000, cette paire de Predator Mutator.1 TR dévoilée en octobre 2020 avec la collection Human Race a été conçue par Pharell Williams. On retrouve donc une silhouette semblable à la Predator Mutator avec une conception sans lacets, ce qui est assez rare pour des chaussures lifestyle. Au niveau de la semelle, on notera la présence de la technologie Boost qui est la marque de fabrique des chaussures de running de la marque allemande. La paire se présente notamment dans des coloris rétro de Manchester United et Arsenal datant des années 1990.

6- adidas Copa 70

Pour fêter ses 70 ans en 2019, adidas a transformé sa paire de chaussures la plus mythique en paire de chaussures lifestyle. La marque allemande a modernisé son silo le plus ancien en version sneakers. Ainsi, pas de cuir de kangourou mais plutôt une tige en Primeknit. La silhouette reste tout de même très proche de la Copa originelle dévoilée au mondial espagnol de 1982. On retrouve également une semelle extérieure en caoutchouc. On notera également une touche de bleu sur la grande languette, en clin d'œil à la première Copa Mundial. Cette paire de sneakers existe dans des coloris où le noir et le blanc s’inversent.

5- Nike Air Max Plus Euphoria pack

À l’occasion de la sortie du pack Euphoria, Nike a dévoilé deux paires de Air Max Plus dans les mêmes coloris que les Mercurial. L’Air Max Plus est l’une des chaussures les plus populaires du monde depuis sa sortie en 1998, comme la Mercurial, et l’associer à celle-ci ne pouvait qu’être une réussite. La partie supérieure a été adaptée pour renforcer le côté Mercurial avec la présence d’une tige en mesh et des virgules agrandies par rapport aux modèles d’Air Max Plus habituels. Dans un look très estival, cette paire de sneakers se dévoile dans des dégradés rouge-blanc et bleu-blanc.

4- adidas Nemeziz 19.1 TR

Après avoir vu adidas transformer la légendaire Predator en chaussures lifestyle, voici la Nemeziz de Lionel Messi adaptée en mode sneakers. Avec un design unique sur les terrains repris pour confectionner la paire de sneakers, la Nemeziz sort totalement de l’ordinaire dans la vie de tous les jours. La paire est peu orthodoxe avec sa silhouette spectaculaire où les lacets n’ont pas leur place. On retrouve la tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied et enroule la cheville pour offrir un maintien et une liberté de mouvement. La semelle extérieure en plastique E.V.A vient compléter cette paire dévoilée dans un premier temps dans des coloris bleu et noir-rouge. Une chose est sûre, adidas n’a pas manqué son coup, ces sneakers ont le même ADN que les Nemeziz portées dans les plus grands stades de football.

3- Puma Future Orbiter

La sneaker Future Orbiter est une transformation de la chaussure de footbal Future 4.1 qui était portée par Luis Suarez ou encore Marco Reus à l’époque. Dévoilée en novembre 2019 dans le coloris du Winterized pack, la paire de chaussures lifestyle est dotée d’une isolation Thinsulate pour maintenir les pieds au chaud. Au niveau de la tige, on retrouve le fameux evoKNIT PRO avec la technologie NETFIT 3.0 qui offre un ajustement personnalisable et la liberté de mouvement. Enfin, la semelle extérieure est recouverte de caoutchouc pour une adhérence et une durabilité optimisées.

2- adidas Sobakov 1994

Rendant hommage à un véritable classique qui a révolutionné les chaussures de football, l’adidas Sobakov se dévoile sous l’aspect d’une Predator 1994, qui est tout simplement la première Predator de l’histoire. Pour pousser le côté authenticité jusqu’au bout, le cuir a été préféré au daim habituellement choisi sur les Sobakov qui avaient déjà rendu hommage à l'Accelerator et la Precision respectivement sorties en 1998 et 2000. On retrouve ainsi un design quasi identique mais modernisé avec un fond noir, les trois bandes blanches dans la diagonale et les fameuses écailles en caoutchouc placées uniquement au niveau du talon puisque la paire en aurait sans doute pris un coup niveau esthétisme avec des écailles sur l’empeigne. On notera également une semelle extérieure légère conçue avec de l’E.V.A.

1- Nike Zoom Fly Mercurial Flyknit

Durant l’été 2018 pour la Coupe du monde en Russie, Virgil Abloh, styliste et directeur artistique reconnu, a collaboré avec Nike pour un rendu flashy. Certaines paires de crampons marquent la Coupe du monde et c’est le cas de la Mercurial 360 qui aura marqué le mondial russe. La Zoom Fly Mercurial Flyknit reprend les concepts de la paire de crampons avec une empeigne en Flyknit et le design Off-White notamment porté par Kylian Mbappé. Ces caractéristiques de la paire de crampons sont associées à la semelle intermédiaire de running de la Zoom Fly pour une fusion entre la mode et le football vraiment réussie.

Comme vous avez pu le voir, les équipementiers ont décidé de briser les barrières entre la mode et le foot en proposant de plus en plus de sneakers inspirées des paires de crampons les plus populaires. Cette démocratisation des sneakers dans le monde du football va de paire avec l'idée des clubs, des joueurs et des équipementiers de pousser le marketing toujours plus loin. Reste à savoir quelles seront les prochaines étapes !

Crédits photos adidas Nemeziz et Copa, Puma Future et Mizuno : @SoccerBible