L’irrésistible ascension d’Anthony Caci en Bundesliga

Depuis plusieurs années, la Bundesliga s’est révélée être un formidable accélérateur de carrière pour de nombreux joueurs français (Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta pour ne citer qu’eux). Un championnat qui fait la part belle aux joueurs offensifs, mais pas que puisque Manu Koné ou encore Ibrahima Konaté sont passés par l’Allemagne avant de percer ailleurs. Aujourd’hui, ils sont une trentaine de joueurs français à évoluer en première division.

Parmi eux, un certain Anthony Caci. Si ce n’est pas le plus connu, c’est aujourd’hui l’un des plus décisifs avec Michael Olise (Bayern), Alassane Plea (Monchengladbach) ou Alexis Claude-Maurice (Augsbourg). Non pas pour ses nombreux buts, mais surtout pour ses passes décisives. Actuel 4e meilleur passeur de Bundesliga avec 7 offrandes, l’ancien Strasbourgeois régale et n’est devancé dans cet exercice que par Amoura, Marmoush et Witz. Le week-end dernier avant la trêve internationale, le piston de Mayence a délivré deux passes décisives ô combien importantes face à Fribourg lors du match 2-2 des siens.

Mayence va avoir du mal à retenir Anthony Caci au prochain mercato

Titulaire indiscutable à Mayence, Caci est l’un des grands artisans de la formidable saison du modeste club allemand, actuel 3e du championnat et bien parti pour accrocher une place qualificative en Ligue des Champions. Sous l’impulsion du coach Bo Henriksen qui a décidé de placer et de maintenir l’international olympique tricolore au poste de piston droit, Mayence régale. A ce poste, Caci peut exprimer au mieux ses qualités et s’est découvert des qualités de passeur qui aident grandement à maintenir sa formation dans le top 5 du championnat, et qui lui ont notamment permis d’être nommé pour le titre de joueur du mois en Bundesliga en compagnie de Florian Wirtz, Omar Marmoush, Dayot Upamecano ou encore Jamal Musiala, excusez du peu.

Bien dans sa tête et dans ses crampons, le numéro 19 de Mayence ne pense qu’à la fin de saison et veut bien évidemment emmener son équipe en Ligue des Champions. Viendra ensuite le temps de s’interroger à la suite à donner à sa carrière. Le piston droit, qui vient de changer d’agent et de confier ses intérêts à l’agence qui gère notamment Castelo Lukeba, Nicolas Pépé et Timothy Weah, est en fin de contrat en juin 2026. S’il ne fait aucun doute que le club allemand va lui proposer de prolonger l’aventure, Caci sait qu’il est aujourd’hui un joueur très convoité. Cet hiver déjà, le Valence FC, Aston Villa, Fulham, le Benfica Lisbonne et même le Borussia Dortmund (qu’il va affronter le 30 mars prochain en championnat) ont pris des informations à son sujet. Nul doute que ses récentes performances ont donné des idées à bien d’autres clubs. Il lui faudra alors prendre la bonne décision…