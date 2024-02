PSG, Corée du Sud : ça vire à la catastrophe pour Kang-in Lee !

Un anniversaire pas comme les autres. Ce lundi, Kang-in Lee fête ses 23 ans. Mais le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas forcément le sourire en ce moment. Depuis mercredi dernier, le natif d’Incheon est au cœur d’une énorme polémique en Corée du Sud. Tout a commencé jeudi dernier après la publication d’un article du média anglais The Sun où l’on a appris que Lee et d’autres joueurs de la sélection nationale avaient eu une altercation avec leur capitaine Heung-min Son. Ce dernier les avait rappelés à l’ordre au moment où certains coéquipiers avaient quitté la table pour aller faire des parties de ping-pong. Le tout à quelques heures d’une demi-finale de la Coupe d’Asie des Nations face à la Jordanie.

Une altercation qui laisse des traces

Agacé, Kang-in Lee aurait ainsi insulté Son. Furieux, l’attaquant de Tottenham a attrapé le Parisien par le col avant qu’une bagarre n’éclate. Après un coup de poing raté de Lee, Son se serait luxé le doigt en essayant de se dégager quand un autre coéquipier l’a retenu. En tort, selon plusieurs coéquipiers, qui ont demandé à Jürgen Klinsmann de ne pas le faire jouer face à la Jordanie, Lee était dans une situation inconfortable. Malgré cela, son sélectionneur avait décidé de le faire jouer 90 minutes. Mais avec le recul, le technicien allemand, qui a été limogé il y a quelques jours, regrette son choix. «Il y avait des discordes entre les joueurs, et cela a eu un impact sur les performances», a-t-il expliqué à la fédération sud-coréenne.

La mauvaise ambiance au sein du groupe et l’altercation avant la rencontre ont donc joué sur le résultat puisque la Corée du Sud a été éliminée (2-0). De retour à Paris, Lee a donc dû affronter cette polémique. Rapidement, il a pris la parole sur ses réseaux sociaux. «J’ai causé une grande déception à tous les fans de football qui soutiennent l’équipe nationale. Je suis vraiment désolé. J’aurais dû écouter les joueurs plus âgés et je m’excuse de ne pas avoir fait preuve d’une bonne attitude.» L’épisode aurait pu être clos. Mais nous n’en sommes qu’au début. Jeudi, l’avocat du joueur a pris la parole dans les médias afin de défendre son client.

Le clan Lee s’est défendu

«Le contenu des faits rapportés par les médias est développé et reproduit comme s’il s’agissait de faits. Je veux corriger le contenu qui n’est pas vrai. L’histoire selon laquelle Lee Kang-in a frappé Son Heung-min au visage lorsque Son Heung-min a attrapé le cou de Lee Kang-in n’est pas vraie. Quand Lee Kang-in jouait au tennis de table, il y avait aussi des joueurs seniors avec lui. Ils jouaient souvent au tennis de table avant ce jour (…) Lee Kang-in regrette profondément et réfléchit à ses erreurs. Nous nous excusons encore une fois d’avoir causé des désagréments et des inquiétudes à de nombreux fans de football. Lee Kang-in estime que puisqu’il était au centre du différend, il est approprié de s’excuser plutôt que de fournir des détails spécifiques.»

De son côté, la fédération a indiqué qu’une enquête allait être menée pour faire la lumière sur ces incidents. Lee pourrait donc être sanctionné si ses dirigeants estiment qu’il est en tort. En pleine polémique, le joueur du PSG est critiqué de toutes parts, que cela vienne de la presse locale ou de l’opinion publique. Jeudi, le journal Chosun a écrit à son sujet : «les inquiétudes des fans de football coréens augmentent alors que Lee Kang-in, qui était censé diriger l’avenir du football coréen, est sur le point de décevoir en raison de problèmes d’attitude.» Ce lundi, Sports Donga en remet une couche sur le sujet.

Les sponsors le lâchent déjà

«Lee Kang-in, qui a violemment affronté un joueur de « classe mondiale » se trouve "assiégé". Il ne reçoit absolument aucun soutien, que ce soit au pays ou à l’étranger. Un commentateur de football argentin a même soutenu Son Heung-min en déclarant : « c’est comme un affrontement entre le meilleur joueur Lionel Messi (37 ans, Inter Miami) et Julian Alvarez (24 ans, Manchester City), un espoir prometteur qui attire l’attention du public.» Le média sud-coréen explique que la situation du Parisien "s’aggrave" puisque certains sponsors qui avaient misé sur lui commencent à le lâcher.

En effet, plusieurs entreprises qui ont utilisé son image veulent le retirer des publicités après cette affaire et envisagent même de résilier leur contrat. «De la perte d’image à la perte financière, Lee Kang-in a tellement perdu», écrit Sports Donga. Cela ne fait pas forcément les affaires du PSG puisque Kang-in Lee est une véritable poule aux oeufs d’or. Il est l’un des joueurs qui vendent le plus de maillots floqués à son nom. L’été dernier, 70% des tuniques vendues au sein de la boutique du PSG à Séoul étaient celles de Lee. Un élément qui a donc permis à Paris d’être encore plus présent sur le marché asiatique. Mais cette affaire en sélection nationale risque d’avoir un impact négatif.

Les supporters lui en veulent

D’ailleurs, Coupang Play, la plateforme qui est en charge de la diffusion de la Ligue 1 sur internet en Corée du Sud, a effacé au maximum la présence de Lee sur le dernier match, explique Sport Hankook. Toujours mis en avant, Lee ne l’a pas été cette fois-ci. C’est Kylian Mbappé qui a été la vedette, pendant que la plateforme a mis de côté le Sud-Coréen. Dans l’opinion publique, sa cote de popularité est aussi en baisse. Sport Seoul a par exemple indiqué ce lundi que de nombreux fans de football lui en veulent. Certains ont même laissé des commentaires malveillants sous des publications de sa sœur, Lee Jeong-eun. Dans le dur, le joueur de 23 ans fait face à une situation très compliquée.

La presse de son pays, qui n’est pas tendre avec lui, attend que la fédération prenne des décisions. Sports Donga écrit : Lee Kang-in doit également demander pardon rapidement. Il doit se présenter en personne et baisser la tête devant ses fans, et il doit également présenter des excuses sincères à Son Heung-min (…) Vous ne pouvez pas laisser le temps passer éternellement. Cela doit être réglé rapidement, sous une forme ou une autre. Premièrement, un examen disciplinaire est nécessaire. Non seulement l’attitude de Lee Kang-in, mais aussi les actions de Son Heung-min en saisissant son cadet par le col, ne sont pas correctes.»* Le média rappelle le règlement en sélection nationale et précise qu’une attitude inappropriée pourra entraîner des mesures disciplinaires. Pour le moment, la fédération n’a pas encore tranché sur son cas. Mais Lee a déjà perdu gros.