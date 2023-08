Kang-In Lee, la nouvelle poule aux œufs d’or du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a déjà perdu très gros cet été. Le 3 juin dernier, le départ de Lionel Messi, en fin de contrat, a considérablement impacté les réseaux sociaux du club de la capitale. En effet, les Franciliens sont passés de 69,9 millions d’abonnés sur Instagram, avant l’annonce de son départ, à 69,4 millions quelques heures après. Et cette chute d’abonnés a continué puisque le PSG compte à présent 66,9 millions de followers sur le célèbre réseau social, soit une baisse de 3 millions d’euros en moins de deux mois.

Outre les réseaux sociaux, la perte de l’Argentin a été une mauvaise nouvelle d’un point de vue marketing. En effet, Messi a permis d’attirer une douzaine de nouveaux sponsors à Paris. Outre la Pulga, le cas Kylian Mbappé a également eu un effet négatif sur l’image du club, à laquelle tient tant QSI. La guerre publique que se livrent la star française et le PSG n’aide pas les Parisiens. D’autant que de nombreux fans n’ont pas apprécié qu’il ne soit pas du voyage en Asie. Cela n’était pas non plus une bonne nouvelle pour les marques associées au PSG qui comptait sur la présence du Français pour participer à diverses opérations.

À lire

Gianluigi Buffon prend sa retraite !

Un joueur attendu en Asie

Les champions de France s’appuient donc sur Neymar, véritable star en Asie, pour contenter les supporters comme les sponsors. Mais il n’est pas le seul. En effet, le PSG a une nouvelle poule aux œufs d’or avec sa recrue Kang-In Lee. Le Sud-coréen est arrivé le 8 juillet dernier en provenance de Majorque. Désiré par Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, il a finalement signé à Paris jusqu’en 2028. Le club de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé 22 millions d’euros pour s’attacher les services d’un élément prometteur.

La suite après cette publicité

Un footballeur qui leur permet aussi de développer un peu plus la marque PSG en Asie. Comme Neymar, il est l’un des joueurs les plus attendus au Japon, où Paris a débuté sa tournée estivale. Il l’est encore plus chez lui en Corée du Sud où les hommes de Luis Enrique vont prendre leurs quartiers ensuite pour la première fois. C’est là-bas qu’il devrait d’ailleurs retrouver ses coéquipiers pour affronter le Jeonbuk Hyundai Motors, lui qui a rejoint l’infirmerie après le premier match face au HAC à Poissy. Une aubaine pour le PSG, qui compte sur lui sur les terrains de foot comme sur le terrain du marketing.

Les maillots floqués à son nom s’arrachent

Et on peut dire qu’il est déjà un excellent investissement à ce niveau-là. Marca explique 70% des maillots vendus dans la nouvelle boutique du PSG ouverte à Séoul la semaine dernière sont floqués au nom de Kang-In Lee. Les files d’attente étaient interminables. Le média ibérique ajoute que les tuniques du Sud-coréen partent aussi comme des petits pains dans la boutique située sur les Champs-Elysées. Marca explique que de nombreux clients asiatiques, notamment Sud-coréens, profitent de leurs vacances à Paris pour s’offrir son maillot ou des tee-shirts à son nom.

La suite après cette publicité

Une belle surprise pour l’écurie française qui ne s’attendait pas à un tel engouement. Il fait partie des plus gros vendeurs de maillot de l’équipe cette saison. Ce qui est une bonne nouvelle puisque Paris a perdu Messi, qui était celui qui vendait le plus de tuniques, et que Mbappé, dont le maillot s’arrache tout comme celui de Ney, pourrait partir. Bien implanté en Asie, dont il est un des leaders du marché en ce qui concerne les clubs de foot, le PSG devrait encore accroître ses revenus dans cette partie du globe. C’est en tout cas ce qu’a expliqué à RMC Sport Sébastien Wasels, le directeur général du PSG Asie-Pacifique.

Le PSG se frotte déjà les mains

«On a ouvert notre bureau en Asie-Pacifique en 2018, peu de temps après l’arrivée de Kylian Mbappé et Neymar. On a senti que c’était le bon moment pour l’ouvrir. Tous les autres grands clubs européens avaient déjà un bureau établi sur place, que ce soit à Singapour ou à Hong Kong. C’était le moment pour le faire. On a ouvert une antenne à Shanghai et à Tokyo. C’était déterminant dans la stratégie du club et du développement de la marque sur ce territoire clé (…) Ils sont très friands des grandes stars. On avait aussi Messi l’an dernier.»

La suite après cette publicité

Puis il a ajouté : «mais il y a aussi Verratti, Donnarumma, Hakimi. On a la chance de compter sur de multiples stars au PSG, ça plait beaucoup à nos fans asiatiques. L’arrivée de Kang-In Lee va aussi nous permettre de nous développer en Corée du sud et un peu partout en Asie. C’est le premier joueur majeur asiatique à jouer pour le PSG. Ça va évidemment nous aider sur le territoire.» Pour le moment, on peut dire que c’est plutôt bien parti puisque Kang-In Lee a permis d’attirer de nouveaux clients. De quoi donner le sourire à Paris qui veut plus que jamais conquérir le marché asiatique.