Bastia : Benoît Tavenot risque une très lourde suspension

Benoît Tavenot risque de payer cher son coup de sang hier lors de Bastia-Pau. Estimant que Jordy Gaspar gagnait quelques secondes pour jouer la touche, alors que le Sporting était mené sur sa pelouse, l’entraîneur bastiais n’a rien trouvé de mieux de saisir son adversaire par le col et de l’attirer au sol pour le traîner sur plusieurs mètres. Il a bien sûr été expulsé et malgré ses excuses (un peu lunaires) à la fin de la rencontre, il devrait écoper d’une lourde suspension.

Son « idiotie » comme il l’a qualifié pourrait lui coûter jusqu’à six mois de terrains, d’après L’Equipe. C’est ce que stipule l’article 13.1 du barème disciplinaire de la LFP pour la catégorie "Acte de brutalité / coup n’occasionnant pas une blessure". Son cas sera étudié mercredi par la Commission de discipline, qui devrait mettre ce dossier en instruction et prendre des mesures conservatoires en attendant la sanction finale. Il est d’ores et déjà suspendu pour la réception de Metz vendredi prochain.