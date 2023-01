FA Cup : pour le premier choc des titans, Manchester City élimine Arsenal et file en 8e de finale

Un point pour le double champion d’Angleterre en titre. Ce vendredi, dans le cadre du 4e tour de la FA Cup (l’équivalent des 16es de finale), Manchester City et Arsenal, respectivement deuxième et leader de Premier League, croisaient le fer pour la première fois de la saison 2022-2023. Cette rencontre, extrêmement attendue au Royaume de Sa Majesté et plus fermée que ce à quoi de nombreux fans ou observateurs s’attendaient, a tourné en faveur des locaux (1-0). Chaque formation aura eu sa période à l’Etihad Stadium, où Mikel Arteta avait décidé de faire tourner, alors que Pep Guardiola alignaient un XI presque type.

La première mi-temps a globalement été à l’avantage des Gunners, qui ont fait frissonner l’enceinte mancunienne à plusieurs reprises. Mais Ortega, le suppléant d’Ederson dans les buts, a parfaitement tenu la baraque. D’abord sur une lourde frappe de Tomiyasu (5e), puis sur un tir croisé de Trossard, titularisé pour la première fois depuis son arrivée cet hiver (21e). Comme Nketiah, pas assez précis devant le but (33e), les Cityzens ont manqué de tranchant dans le dernier geste.

Service minimum pour City

Haaland a vu son retourné acrobatique lointain être repoussé par Tomiyasu après une sortie hasardeuse de Turner (9e), tandis que De Bruyne a vu son enroulé frôler de peu le cadre de l’Américain. Après la pause, Manchester City a remis le pied sur le cuir et gagné du terrain face aux Gunners de Saliba et Lokonga, rentrés à la mi-temps. À force de reculer, Arsenal a craqué. Dans la foulée d’une frappe d’Alvarez repoussée par le poteau de Turner, Grealish a servi Aké en retrait pour l’ouverture du score (1-0, 64e). De quoi pousser Arteta à faire appel à ses cadres Martinelli, Zinchenko puis Odegaard.

Forcés de réagir, les Londoniens sont d’ailleurs, dans la foulée, passés tout proches de l’égalisation, mais Laporte, qui a remplacé Stones, blessé, a enlevé le ballon à Nkatiah (67e). Malgré l’appui des fans visiteurs, Arsenal peinait à reprendre possession du ballon et à se montrer dangereux. Man City élimine timidement Arsenal, qui n’avait plus perdu depuis un soir de League Cup contre Brighton, le 9 novembre dernier, et rallie les 8es de finale de la FA Cup. Rendez-vous le 15 février prochain, à l’Emirates Stadium, pour le deuxième choc entre Gunners et Cityzens, qui restent maintenant sur 6 succès de rang dans cette affiche, cette fois-ci en Premier League.