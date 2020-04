Ligue 1 : Frédéric Sammaritano ne voit pas l'intérêt d'une reprise sans contact

La sortie du confinement se prépare et les équipes françaises se préparent à un retour à l'entraînement. Cela se fera en plusieurs étapes avec des tests, une semaine d'entraînement individuel puis en petit groupe avant l'entraînement collectif. Une règle est notamment évoquée par l’association des médecins des clubs professionnels (AMCFP), ne pas avoir de contacts et respecter une distance de 4 mètres entre les joueurs.

Sur Twitter, l'attaquant de Dijon Frédéric Sammaritano considère que cette mesure n'est pas adaptée : «c’est insensé de proposer de telles inepties . Le football est un sport de contact . Si on ne peut pas être en contact , c’est simple on ne reprend pas ! Pensez aux victimes du Coronavirus Mains jointes et à tous les soignants au contact de la maladie Cœur rouge et vous trouverez vite les priorités !»