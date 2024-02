Copenhague - Manchester City : les compositions sont tombées

La phase finale de la Ligue des Champions s’ouvre ce mardi soir. Manchester City se déplace sur la pelouse de Copenhague, surprise du début de compétition, en 8e de finale aller (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Skyblues débarquent au Danemark en grands favoris, portés par une série de 10 victoires de suite toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Guardiola présente un 4-1-4-1 où le quatuor Silva-De Bruyne-Foden-Grealish est placé en soutien d’Haaland, revenu de blessure au meilleur moment. Rodri évolue de son côté devant une défense formée par Walker, Stones, Dias et Aké. Sans Lerager, suspendu, les Danois sont en 4-3-3 avec notamment Mattsson, Falk et Gonçalves dans le coeur du jeu et un trio composé d’Achouri, Claesson et Elyounoussi en attaque.

Les compositions :

Copenhague : Gabara - Vavro, McKenna, Diks, Jelert - Mattsson, Falk, Gonçalves - Achouri, Claesson, Elyounoussi.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Aké - Rodri - Silva, De Bruyne, Foden, Grealish - Haaland.