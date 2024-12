Monaco va recruter un 9 au mercato d’hiver !

Alors qu’il avait effectué un bon début de saison, Folarin Balogun a été stoppé net par une blessure à l’épaule qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs semaines. S’il était revenu à la compétition fin novembre, le staff médical de l’AS Monaco a décidé qu’une opération était la solution la plus adéquate. Une bien mauvaise nouvelle pour Adi Hütter qui va devoir se priver du buteur américain durant plusieurs mois. Avec les seuls Breel Embolo et George Ilenikhena disponibles en attaque, le coach monégasque a avoué en conférence de presse ce vendredi que l’AS Monaco allait recruter un attaquant cet hiver pour pallier à sa longue indisponibilité.

« Tout le monde sait que Folarin Balogun s’est blessé et va se faire opérer. Je pense que c’est nécessaire de recruter un nouvel attaquant parce que nous ne savons pas exactement la durée de l’indisponibilité de Folarin. Tout le monde sait qu’il ne nous reste que 2 attaquants, Breel Embolo et George Ilenikhena. Mais recruter au mercato d’hiver n’est pas chose simple et nous allons devoir trouver quelqu’un qui va nous aider. Je ne sais pas si nous allons pouvoir acheter quelqu’un. Vu la situation, un prêt serait peut-être plus pertinent », a expliqué Adi Hutter en conférence de presse quelques heures avant d’aller défier le Stade de Reims pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Thiago Scuro et ses hommes ont déjà quelques idées en tête et nul doute qu’un paquet de CV d’attaquants devrait arriver sur son bureau dans les prochains jours…