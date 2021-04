FC Barcelone - Grenade : les compositions probables

La suite après cette publicité

La lutte pour le titre en Liga continue ! Et le FC Barcelone a une sacrée occasion de prendre seul la tête du championnat ce soir avec la réception de Grenade (19h, à suivre en direct sur notre site). Ronald Koeman devrait aligner son 3-5-2 avec Ter Stegen dans les buts. Une défense où l'on retrouverait Piqué ou encore Lenglet. Au milieu, Busquets et De Jong devraient être alignés aux côtés de Pedri. Dest et Alba animeront les couloirs et le duo Messi-Griezmann mènera l'attaque barcelonaise.

Du côté de Grenade, c'est également une défense renforcée qui devrait se présenter au Camp Nou avec German et Diaz en charnière centrale, Quini et Foulquier dans les couloirs. Un double pivot au milieu avec Gonalons et Yan Eteki. Enfin, Molina prendra la pointe de l'attaque.