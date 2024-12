Sénégal : Pape Bouna Thiaw remplace Aliou Cissé

CAN

CAN

Le Sénégal tient enfin le successeur d’Aliou Cissé. Ex-sélectionneur adjoint de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Pape Thiaw a été désigné entraîneur principal des Lions de la Terenga à compter de ce vendredi. La Fédération sénégalaise (FSF) a choisi de le récompenser pour son bon travail en tant qu’intérimaire, après le départ de Cissé. Thiaw a notamment guidé Sadio Mané et ses coéquipiers vers la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Maroc.

« Le comité exécutif (de la FSF), à l’unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l’équipe nationale A. Ce choix se justifie entre autres par l’état des services au niveau des différentes sélections nationales avec une victoire au Championnat d’Afrique des nations (2023) et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN Maroc 2025. Il répond aux critères fixées par le comité, à savoir : avoir un diplôme CAF, UEFA pro ou son équivalent, expérience de haut niveau en club ou en équipe nationale, avoir une connaissance poussée du foot africain ou mondial et le développement de l’expertise locale », a indiqué la FSF en conférence de presse, ce vendredi.