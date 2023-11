L’OM s’active déjà pour son mercato d’hiver !

Si l’Olympique Lyonnais relève à peine la tête de l’eau malgré une dernière place en Ligue 1, l’Olympique de Marseille est également loin d’être au meilleur de sa forme. Dixième au classement de Ligue 1, avec justement un match en moins face à l’OL, le club phocéen traverse une période trouble avec un Gennaro Gattuso déjà critiqué et des recrues estivales qui ne font pas l’unanimité. Si le secteur offensif est particulièrement pointé du doigt, il ne s’agit pas du seul problème au sein de l’effectif et la blessure de Valentin Rongier n’arrange rien.

En effet, le milieu de terrain et capitaine phocéen sera absent pour les trois prochains mois à cause d’une fracture de la rotule du genou gauche. Et pour ne pas arranger les choses, l’OM compte évidemment sur une surcharge de travail durant la trêve internationale actuelle, mais aussi sur le mercato hivernal qui arrive très vite. Selon les informations de RMC Sport, des échanges ont déjà eu lieu entre Gennaro Gattuso et les dirigeants pour envisager quelques ajustements au sein de l’effectif.

L’OM attend au minimum deux arrivées

L’objectif est d’ailleurs de trouver un milieu de terrain pour remplacer Valentin Rongier, qui ne reviendra donc pas avant le début d’année prochaine. Mais une autre arrivée est également recherchée en fonction des demandes de Gattuso et du départ des internationaux concernés par la CAN. Donc possiblement dans le secteur offensif. Mais le nombre de recrues n’est pas fixe et il faudra également faire en fonction des demandes, notamment en ce qui concerne l’échec de certains joueurs arrivés cet été.

Pour l’instant, le média français affirme que l’OM, qui est conscient que le mercato estival n’est pas une grande réussite, garde confiance en ses recrues et compte sur l’implication de tout le monde, sauf si certains joueurs venaient à demander un départ au plus vite. Enfin, en ce qui concerne le rendement de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un but en onze journées de Ligue 1 et encore décevant à Lens (0-1), la direction phocéenne se voudrait confiance pour la deuxième partie de saison.