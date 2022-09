OM : le geste obscène de Joey Barton face à Tottenham

Présent dans le parcage marseillais au Tottenham Hotspur Stadium à l'occasion de la défaite de l'OM face à Tottenham (2-0), Joey Barton, ancien Olympien, s'est, comme à son habitude, fait remarquer d'une manière... insolite.

Joey's away days!



Barton is pictured giving Tottenham fans the middle finger after standing in the Marseille end for their Champions League defeat https://t.co/HUEt52lGqf pic.twitter.com/7pkEMWWdVX