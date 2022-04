Ligue 1 : Gerson extirpe l'OM du piège à Reims au bout de l'ennui

Un exploit individuel aura suffi. Ce dimanche, en clôture de la 34ème journée de Ligue 1, les Phocéens ont assuré le service minimum sur la pelouse de Reims (1-0) au terme d'une partie beaucoup trop calme et décevante. Les joueurs de Jorge Sampaoli, avec un Milik de retour dans le XI de départ et la titularisation de Mandanda ou encore Kolasinac, ont longtemps manqué d'inspiration pour revenir sur la Canebière avec 3 points supplémentaires dans leurs valises. Auteur d'un début de match assez offensif et entreprenant, le Stade de Reims a rapidement reculé pour mettre en place un bloc bien compact en place. Ce qui a considérablement gêné les visiteurs, qui se sont contentés d'avoir une possession stérile avant la pause (74%), puisque seul Milik, d'une frappe lointaine, a légèrement fait frissonner Rajkovic (6e).

La suite après cette publicité

Pour tenter de remédier à cette prestation soporifique, Sampaoli a insufflé du sang neuf à la pause en lançant Payet et Gerson, au détriment d'Harit et de Kolasinac. Ce qui aura fini par faire flancher la 6ème meilleure défense du championnat de France, sous le soutien appuyé d'un stade presque acquis à la cause de Marseille en Champagne. Très en jambes et élément marseillais le plus dangereux sur le pré, le Brésilien a fini par être récompensé de ses efforts. Après avoir échoué de peu à deux reprises (80e, 82e), Gerson, servi par Payet dans la surface, s'est fendu d'un enchaînement passements de jambes-crochet-frappe du droit terminant sa course dans le petit filet opposé pour délivrer les siens (0-1, 83e). Le SDR, qui chute après 2 matchs sans défaite, pourra regretter le tir non cadré de Konan (74e) et la tête de Munetsi repoussée par Mandanda (75e) quelques minutes avant. L'OM fonce un peu plus vers la Ligue des champions et conserve son matelas d'avance sur Rennes, à quatre journées de la fin.