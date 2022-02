LdC, Salzbourg-Bayern : la réaction de Kingsley Coman

Le Bayern Munich a souffert mais il ramène un nul de son déplacement à Salzbourg (1-1, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Les Bavarois pourront remercier Kingsley Coman (25 ans), auteur d'un match plein et du but égalisateur en toute fin de rencontre. Au micro de beIN Sports, l'attaquant international tricolore avait le sentiment du devoir accompli.

«Oui on s’attendait à ce que ce soit compliqué, c'est équipe qui presse beaucoup, il y a eu beaucoup de duels, on est heureux d’arracher le nul, on va tout faire pour se qualifier au retour. C'était important de ramener ce nul, l’objectif principal cette saison, c’est la Ligue des Champions, on n’est pas dans une mauvaise position pour le match retour. Je n'ai pas trop ressenti cela, mais c'est normal d’être nerveux quand on est mené. On a tout donné, on a fait les efforts. Il va falloir être plus présent à la maison, on a subi beaucoup de contres, il faudra moins subir et mettre plus d’occasions. Est-ce que le Bayern va passer ? J’espère (rires)», a-t-il lâché.