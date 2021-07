Sassuolo : la mise au point du président Carnevali sur le mercato de Manuel Locatelli

Grâce à sa belle saison avec Sassuolo (34 matches, 4 buts, 3 passes décisives) mais surtout son Euro réussi avec l'Italie (5 apparitions, doublé face à la Suisse en phase de poules), Manuel Locatelli a la cote sur ce mercato estival, et notamment auprès de la Juventus. La Vieille Dame souhaite s'attacher ses services et pense à un prêt payant de 5 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 20M€ plus 7M€ de bonus. Oui mais voilà, du côté des Neroverdi, on ne compte faire aucun cadeau.

Alors que le milieu de terrain italien est encore sous contrat jusqu'en juin 2023, Sassuolo patiente en attendant une proposition convenable, comme l'a fait savoir son président Giovanni Carnevali dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport : «nous attendons la bonne offre pour Locatelli. Si elle n'arrive pas, il restera ici. Nous n'allons pas vendre nos meilleurs joueurs plus tard en août.» Si les Bianconeri sont désormais prévenus, le joueur quant à lui souhaiterait rejoindre la Juve à en croire les propos de Carnevali exprimées à Sky Sport Italia : « le désir de Locatelli est la Juve, on aura besoin de trouver les bonnes conditions pour toutes les parties. » Affaire à suivre...