Barça : les premiers mots de Pierre-Emerick Aubameyang

C'est officiel : après sa résiliation de contrat avec Arsenal, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé en faveur du FC Barcelone en signant un contrat valable jusqu'en juin 2025, avec une option de sortie à l'été 2023. Son bail est également assorti d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. L'ancien buteur d'Arsenal et du Borussia Dortmund s'est exprimé sur son arrivée en Catalogne au média officiel du club.

«Je suis très heureux d'être ici, et j'ai déjà envie d'être sur les terrains. C'était un jour très long mais finalement je suis ici avec beaucoup d'envie. C'est l'un des meilleurs clubs du monde, c'est un honneur pour moi d'être ici et c'est pour cela que j'ai signé au Barça. J'ai de l'expérience, j'ai joué en Allemagne, en France et en Angleterre, donc je suis là pour aider donner le maximum pour l'équipe», a-t-il déclaré quelques minutes après l'officialisation du Barça.