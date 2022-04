Algérie, Brest : Youcef Belaïli enfin de retour

«On n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse. La moindre des choses, c'est d'appeler», expliquait dernièrement Michel Der Zakarian au sujet de Youcef Belaïli. Alors qu'il était porté disparu par son club depuis l'élimination de l'Algérie en barrage retour de qualification à la Coupe du monde par le Cameroun (2-1, 0-1 à l'aller), l'ailier de 30 ans est finalement rentré à Brest.

Absent lors de la victoire de Brest à Montpellier (2-1), le week-end dernier, l'international algérien sera bien apte pour la réception de Nantes, ce dimanche (15h). «Tout le monde est sur le pont. Jérémy Le Douaron et Youcef Belaïli ont repris l'entraînement cette semaine. Quand tu gagnes, il y a plus de légèreté dans les têtes. Il faut savoir se remettre en question et éviter de se relâcher», a indiqué l'entraîneur du club breton ce vendredi, en conférence de presse. La recrue hivernale brestoise ne devrait pas être sanctionée.