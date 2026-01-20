Menu Rechercher
Strasbourg : l’AJA intéressé par Abakar Sylla

Abakar Sylla face à Monaco @Maxppp

Si le FC Nantes suit le dossier Abakar Sylla avec attention depuis plusieurs semaines, espérant renforcer une arrière-garde parfois friable, les Canaris ne sont pas seuls dans le dossier.

Plusieurs options s’offrent au défenseur ivoirien de 23 ans, à commencer par l’AJ Auxerre, actuellement en grande difficulté et avant-dernier de Ligue 1, qui a fait du défenseur strasbourgeois une priorité pour son opération maintien. La bataille pour relancer l’ancien grand espoir de Bruges est lancée, reste à savoir qui saura convaincre le joueur et la direction alsacienne.

