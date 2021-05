Arkadiusz Milik, un attaquant que tout Marseille veut voir rester

La suite après cette publicité

Encensé quand il était le directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria jouit d’une réputation bien meilleure que Jacques-Henri Eyraud sur la Canebière. Depuis son arrivée au club, l’Espagnol fait souvent mouche lorsqu’il recrute un joueur. Et aujourd’hui, les observateurs locaux estiment que l’OM a enfin trouvé le « grantatakan » tant recherché depuis le début de l’ère McCourt en 2016. Arrivé l’hiver dernier après une demi-saison passée sans jouer du coté du Napoli, Arkadiusz Milik (27 ans) fait le bonheur des supporters phocéens.

Buteur dès son deuxième match sous ses nouvelles couleurs (contre Lens), l’international polonais (59 sélections, 15 réalisations) suscitait quelques interrogations, notamment concernant son état physique. Près de cinq après sa signature à l’OM, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a mis tout le monde d’accord. Auteur de 8 buts en 14 matches de Ligue 1, Milik a offert hier soir une qualification en coupe d’Europe au peuple olympien. Un bilan comptable meilleur que celui affiché par Dario Benedetto sur la même période à son arrivée en 2019 (6 réalisations).

Milik fait l'unanimité

« J’essaie juste de montrer le meilleur de moi-même sur le terrain. Je vais montrer ce que je vaux et ce sera aux autres de juger si je suis un bon attaquant ou non », déclarait récemment l’intéressé au micro de Canal+. Eh bien, pour La Provence, Milik est bien le « grantakan » tant désiré, idéalement servi par le 4-3-3 mis en place par Jorge Sampaoli hier soir. Un rendement qui va toutefois forcément reposer la question du futur du Polonais.

Vraisemblablement qualifié pour la Ligue Europa (l’OM a trois points d’avance et un goal average largement favorable à celui de Lens), Marseille a-t-il les moyens pour s’éviter une revente de son attaquant, alors qu’un retour en Italie est régulièrement évoqué ? « On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. (…) Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. (…) Dans un marché, il y a toujours une possibilité de joueur dans un grand club européen. Il n'y a pas de parole donnée en cas d'offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociations. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content », déclarait Pablo Longoria en avril dernier. Et depuis hier, les Marseillais espèrent que leur nouveau président dit vrai.