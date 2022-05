Le trident de feu que veut recruter le Barça, le boycott honteux des joueurs de Manchester United

La suite après cette publicité

Le trio offensif du Barça

Le FC Barcelone a un projet fou: aligner un «nouveau trident» composé de Raphinha, Lewandowski et Ansu Fati. Pour le dernier cité pas de problème, il est déjà Blaugrana, il faut pouvoir recruter les deux autres attaquants maintenant. Mais Xavi serait certain que Lewandowski va devenir son buteur pour au moins trois ans. Les Catalans attendent aussi que Leeds annonce le prix de Raphinha. S'ils descendent ce week-end, le Brésilien coûtera moins cher : environ 25 millions. Mais cette piste ne sera pas étudiée si Ousmane Dembélé prolonge. D’après les informations de Sport, le français va prendre, enfin, sa «décision finale» dans les prochains jours. Une rencontre est prévue la semaine prochaine entre l'agent du joueur et la direction sportive du Barça. Le joueur aurait ordonné à son agent de donner la priorité à Barcelone car il veut rester. Mais attention, ces dernières semaines, le Bayern Munich, le PSG et surtout Chelsea ont approché le clan du joueur pour le convaincre de partir. Le feuilleton est peut-être loin d’être terminé.

Pas de smoking pour United

En Angleterre, Manchester United fait encore une fois les gros titres. Le scandale du jour : un semblant de boycott des joueurs. Selon les informations du Daily Star, le club a supprimé le dîner de remise des prix du joueur de l'année du club à la suite de la saison humiliante. En fait, les joueurs ont bien fait comprendre aux dirigeants qu’ils étaient gênés d'assister à cet événement prestigieux après une campagne aussi désastreuse. Mais "Attention", titre le Manchester Evening News avec un jeu de mots, le nouveau coach Erik ten Hag est enfin en terre anglaise, prêt à rétablir l’ordre. Le manager néerlandais assistera au dernier match de la saison d’United contre Crystal Palace dimanche. Il prendra officiellement ses fonctions lundi.

Mercato déjà fou en Serie A

On va s’intéresser un peu plus au mercato de Serie A. Du côté de l'Inter, Handanovic prolonge, mais le club pourrait perdre un défenseur clé de son effectif. Selon le Corriere Dello Sport. Tottenham est prêt à bondir sur Alessandro Bastoni et à faire une offre importante. À Turin, Dusan Vlahovic présentait son livre biographique écrit avec Tuttosport, qui a bien évidemment mis la nouvelle sur sa Une. Mais ce qui pique un peu plus notre curiosité, ce sont les futures recrues de la Juve. D’après les papiers italiens, tout serait «ok» entre Di Maria et la Juve. Il ne reste plus qu’à affiner certains détails du contrat. On apprend aussi que la Vieille Dame ne conservera pas Alvaro Morata à la suite de son prêt en Italie. L'attaquant espagnol retournera donc à l'Atlético de Madrid cet été.