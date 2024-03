Red Star : les mots forts d’Habib Beye sur le ramadan

La pratique du Ramadan pour les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 est un sujet délicat à gérer pour les entraîneurs. Certains prennent position en interdisant de jeûner, d’autres l’acceptent. De son côté, Habib Beye, entraîneur du Red Star en National, est clair sur ce dossier. Le technicien sénégalais accepte les pratiques religieuses de ses hommes comme il l’a encore expliqué en conférence de presse ce vendredi soir.

«Ma position est que je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quelle qu’elle soit. J’ai des joueurs de confession musulmane qui font le ramadan, j’ai des joueurs aussi qui font le carême, c’est différent dans l’approche, mais ce sont des choses où on se permet d’accompagner nos joueurs dans leur foi (…) On ne voit que les inconvénients, mais je vois que les avantages. Ça crée de la cohésion, des discussions, une solidarité que peut-être les gens ne voient pas sur les terrains de football», a assuré l’ancien Marseillais en conférence de presse. Un discours fédérateur et qui devrait apaiser les tensions.