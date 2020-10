Barça : Arsène Wenger donne sa vision du malaise Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis la saison 2014-2015, Antoine Griezmann n'a pas été décisif lors des 4 premières journées de Liga. Remplacé lors de ces 4 matchs, le Français est en manque de confiance et son intégration dans le jeu du FC Barcelone est plus que jamais compliquée. De quoi créer un malaise entre lui et Ronald Koeman, son coach, qu'il a d'ailleurs accusé de ne pas le mettre à son meilleur poste.

Invité sur le plateau de BeIn Sports, Arsène Wenger a partagé le sentiment de l'attaquant français. L'ancien technicien d'Arsenal estime que son changement de poste est à l'origine du malaise : « ne pas jouer à son poste, c'est compliqué à long terme : au départ le gars l'accepte mais s'il ne rencontre pas ses besoins sur le long terme et qu'il a l'impression que la position qu'il occupe ne lui permet pas d'exprimer ses qualités, il va se décourager. Aujourd'hui, c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe car il a une grande activité, une justesse dans ses passes, il peut être dangereux par la dernière passe et par le fait de marquer des buts. Mais il y a encombrement parce qu'il est dans le rayon de jeu de Messi ».