Les joueurs du PSG commencent à se plaindre de Luis Enrique !

Leader incontesté en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est au bord du gouffre en Ligue des Champions. 26e du classement, le club de la capitale pourrait, pour la première fois sous l’ère QSI, ne pas participer à la phase à élimination directe en février prochain. Et malheureusement pour Luis Enrique, les bilans du PSG sont uniquement dressés via le prisme de la C1.

À l’issue de la défaite face au Bayern Munich, l’entraîneur espagnol ne fuyait pas ses responsabilités. «Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’on cherche des excuses. Notre projet est très intéressant, très prometteur. Même quand on perd, on veut attaquer. S’il y a un responsable, c’est moi. Vous avez trouvé le coupable, j’accepte les critiques.»

Des plaintes en interne

Sauf qu’en interne, tout n’est pas rose pour lui. L’Équipe nous apprend que le management de l’Espagnol suscite de plus en plus de commentaires chez les joueurs parisiens. Ainsi, plusieurs d’entre eux n’hésitent plus à commenter dans le vestiaire les nombreuses sorties médiatiques parfois provocantes de leur coach. Signe d’un début de protestation en interne ? Impossible de le dire.

Autre sujet à remarques : le désir de Luis Enrique de trimballer ses joueurs à tous les postes sur le terrain. Le plan de coach rouge et bleu est connu depuis longtemps et il met immédiatement les recrues parisiennes au parfum. Sauf que le quotidien assure qu’en privé, certains joueurs se plaindraient d’être utilisés comme de simples pions uniquement destinés à satisfaire le plan de Luis Enrique, sans que leur opinion soit prise en compte. Et malheureusement pour eux, ils vont devoir s’y faire, car leur entraîneur a été prolongé jusqu’en 2027.