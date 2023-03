Bayern-PSG : Daniel Riolo se lâche complètement sur Marco Verratti

La suite après cette publicité

Tout le monde l’attendait. Ce soir, le Paris Saint-Germain a chuté face au Bayern Munich et Marco Verratti a signé une prestation catastrophique. Alors, tous les regards étaient forcément tournés vers son plus grand admirateur, Daniel Riolo. Et le journaliste n’a pas déçu ses fans.

« Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne. Et puis il ira faire un Urban avec ses potes comme ça. C’est un joueur d’urban ! Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! (…) Zaïre-Emery il a 16 ans, il lui met la misère », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

