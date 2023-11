PSG-Monaco : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain aborde une nouvelle période charnière de sa saison. Avant de jouer sa survie en Ligue des Champions face à Newcastle mardi prochain, le club de la capitale accueille l’AS Monaco pour ce qui est l’affiche de la 13e journée de Ligue 1. Leaders du classement avec 27 points, les Rouge et Bleu comptent un petit point d’avance sur Nice et trois sur leur adversaire du jour.

Autant dire que Paris ne veut pas se rater devant son public face à une équipe qui a l’habitude de venir jouer les enquiquineuses de service au Parc des Princes. Sur le papier, le PSG a les moyens de faire sa loi. Sel souci : Luis Enrique doit faire face à une cascade de blessures, dont celles de Marquinhos et de Warren Zaïre-Emery. Deux absents de taille qui laissent planer une incertitude sur la composition de l’Espagnol.

Le groupe du PSG contre Monaco avec un retour attendu

Incertitude en défense, du classique devant

Pour défier les Asémistes, Paris devrait tout de même aligner un 4-2-4 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, une défense à quatre composée de Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz devraient être épaulés par un Vitinha positionné en faux ailier gauche. Devant, c’est du classique avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

En face, Adi Hütter alignerait un 3-4-2-1. Philipp Köhn gardera les cages princières, derrière une défense à trois composée de Wilfried Singo, Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa. Vanderson et Ismaïl Jakobs viendraient animer les couloirs et étoffer un entrejeu composé de Denis Zakaria et Mohamed Camara. Enfin, le trio offensif Maghnes Akliouche, Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golivin sera chargé de faire trembler les filets.