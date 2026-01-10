Gerson quitte le Zenith pour signer à Cruzeiro

Gerson est un joueur qui a la bougeotte. Six mois après son arrivée du côté du Zenith Saint-Pétersbourg en provenance de Flamengo pour 25 M€, le milieu de terrain retourne au Brésil mais cette fois du côté de Cruzeiro. Le club de Belo Horizonte débourse 27 M€ pour l’attirer.

L’ancien Marseillais a paraphé un contrat jusqu’à la fin de l’année 2030. Avec cette recrue majeure, A Raposa espère bien être un sérieux candidat au titre, lui qui a terminé la dernière saison de Série A à la 3e place, 9 longueurs derrière Flamengo, le champion.