Algérie - Nigeria : les compositions officielles

Grand rendez-vous de football aujourd’hui à Marrakech, l’Algérie affronte le Nigeria en quart de finale de la CAN. Vainqueurs de la RD Congo au bout des prolongations lors du tour précédent, les Algériens cherchent à monter en puissance dans cette compétition. En face, les Super Eagles impressionnent depuis le début de cette coupe d’Afrique, une démonstration en 8e de finale et une attaque super efficace. Ce choc est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Vladimir Petkovic reste fidèle à son 4-3-3. Luca Zidane au but, Belghali et Aït-Nouri latéraux, Mandi forme la charnière centrale avec Bensebaini. Au milieu de terrain, Zerrouki est associé à Boudaoui et Maza. Enfin pour l’attaque, Chaibi et Mahrez entourent Amoura. Chez les Nigérians, Eric Chelle opte sans surprise pour un 4-3-1-2. Nwabali en dernier rempart, Ajayi et Bassey dans l’axe de la défense, Osayi-Samuel et Onyemaechi sur les côtés. Ndidi est dans le coeur du jeu avec Iwobi et Onyeka. Le secteur offensif est animé par Lookman, Adams et Osimhen.

Les compositions

Algérie : L. Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Boudaoui, Zerrouki, Maza - Mahrez, Amoura, Chaibi

Nigeria : Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Onyeka, Ndidi, Iwobi - Lookman, Osimhen, Adams