La Juventus accélère son forcing pour faire revenir Federico Chiesa

La Juventus ne semble pas vouloir lâcher le morceau. Après un début de saison délicat (4e) sous les ordres de Luciano Spalletti, la Vieille Dame continue de chercher une solution afin de retrouver son ancien joueur offensif, Federico Chiesa. Dans un tourbillon incessant à Liverpool depuis deux saisons, le joueur concerné pourrait s’engager prochainement, d’après Sky Sports, dans des négociations avec les Reds. La Juventus tente quelques propositions, notamment un prêt assorti d’une option d’achat, qui pourrait se transformer en obligation, sous certaines conditions liées aux performances du sportif.

Cette transaction pourrait avoir lieu plus rapidement que prévu lorsqu’on constate les dernières apparitions du joueur italien dans le groupe d’Arne Slot. Cependant, Liverpool reste ferme sur ses exigences. Le club de Premier League ne parait pas disposé à céder aussitôt. En effet, la direction anglaise veut conserver le champion d’Europe 2020, plutôt que d’accepter une transaction qui ne respecterait pas ses conditions, et ne serait pas bénéfique par la suite. Chiesa évoluait déjà à la Juventus entre 2020 et 2024. Reste à savoir s’il souhaite revenir dans son ancienne équipe.