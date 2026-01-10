Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

La Juventus accélère son forcing pour faire revenir Federico Chiesa

Par Tom Courel
1 min.
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp

La Juventus ne semble pas vouloir lâcher le morceau. Après un début de saison délicat (4e) sous les ordres de Luciano Spalletti, la Vieille Dame continue de chercher une solution afin de retrouver son ancien joueur offensif, Federico Chiesa. Dans un tourbillon incessant à Liverpool depuis deux saisons, le joueur concerné pourrait s’engager prochainement, d’après Sky Sports, dans des négociations avec les Reds. La Juventus tente quelques propositions, notamment un prêt assorti d’une option d’achat, qui pourrait se transformer en obligation, sous certaines conditions liées aux performances du sportif.

La suite après cette publicité

Cette transaction pourrait avoir lieu plus rapidement que prévu lorsqu’on constate les dernières apparitions du joueur italien dans le groupe d’Arne Slot. Cependant, Liverpool reste ferme sur ses exigences. Le club de Premier League ne parait pas disposé à céder aussitôt. En effet, la direction anglaise veut conserver le champion d’Europe 2020, plutôt que d’accepter une transaction qui ne respecterait pas ses conditions, et ne serait pas bénéfique par la suite. Chiesa évoluait déjà à la Juventus entre 2020 et 2024. Reste à savoir s’il souhaite revenir dans son ancienne équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Serie A
Juventus
Liverpool
Federico Chiesa
Arne Slot

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Liverpool Logo Liverpool FC
Federico Chiesa Federico Chiesa
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier