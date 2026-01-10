Dortmund : Nico Kovač vole au secours de Serhou Guirassy

L’ancien Rennais Serhou Guirassy a vécu un début d’année difficile avec Dortmund, à l’image du match nul 3-3 contre Francfort en Bundesliga. Le buteur guinéen, déjà en manque de réussite cette saison, a provoqué un penalty en première mi-temps en frappant involontairement Robin Koch au moment de dégager le ballon. Toutefois, ses coéquipiers ont souligné qu’il ne s’agissait que d’un "accident". « Je viens de parler avec Serhou. Il sait lui-même qu’il ne faut pas faire ça, mais ce n’est pas dramatique », a expliqué Waldemar Anton, son partenaire en défense, rappelant que l’équipe avait dominé les 20 premières minutes avant cet épisode.

La suite après cette publicité

L’entraîneur Niko Kovač et le défenseur Schlotterbeck ont également pris la défense de Guirassy, insistant sur le fait que ce type d’incident arrive fréquemment dans le football. « Il ne voit pas l’adversaire derrière lui, il essaie de dégager le ballon et ça arrive souvent en Bundesliga. Il n’y a aucun reproche à lui faire », a précisé le coach du BVB au micro de Sky Sports. Voilà qui est clair.