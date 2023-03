Que devient Roman Abramovich ?

La suite après cette publicité

2 mars 2022. Alors que la rumeur enflait depuis plusieurs jours, Roman Abramovich officialisait la mise en vente de Chelsea par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site officiel de l’écurie anglaise. «Je voudrais aborder les spéculations dans les médias ces derniers jours concernant ma propriété du Chelsea FC. Comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours pris des décisions dans l’intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j’ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c’est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club.» Une décision forte mais inévitable au final.

Abramovich a été empoisonné

En effet, l’homme d’affaires de 56 ans était dans le collimateur du gouvernement britannique et de l’opinion publique suite à l’intensification du conflit opposant la Russie à l’Ukraine en février 2022. Proche de Vladimir Poutine et du Kremlin, Abramovich a été pointé du doigt comme d’autres oligarques russes. Il s’était donc mis en retrait chez les Blues, confiant la gestion du club à six administrateurs de la fondation caritative, avant de finalement prendre la décision de vendre le club qu’il avait acheté en juin 2003 contre environ 190 M€. Un crève-cœur pour le natif de Saratov, qui avait connu de grands succès et remporté 21 trophées avec les Blues en 19 ans. Le tout en consommant un nombre fou d’entraîneurs.

À lire

Roman Abramovich veut investir dans plusieurs clubs brésiliens

Pour le bien du club mais aussi parce qu’on lui a aussi un peu forcé la main, le Russe a officiellement vendu Chelsea le 28 mai dernier au consortium mené par Todd Boehly. Une opération à 4,97 milliards d’euros, dont 2,9 milliards pour le prix de vente et un engagement à réaliser de futures dépenses pour le club à hauteur de 2,07 milliards d’euros. Entretemps, Abramovich a quitté le Royaume-Uni, où il n’est plus du tout le bienvenu. Mais il ne l’est visiblement pas dans son pays non plus. Forbes a révélé le 3 mars 2022 que l’ancien boss des Blues, qui a œuvré de diverses façons pour établir la paix, avait été empoisonné à Kiev lors d’une réunion entre des représentants ukrainiens et russes.

La suite après cette publicité

Le Russe a perdu une fortune

Neutre, car proche de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, qu’il a connu grâce à Chelsea mais aussi par rapport à ses actions dans le domaine de la culture et des arts, il avait été envoyé comme négociateur. D’ailleurs, selon Forbes, c’est parce qu’il connaît bien le président de l’Ukraine que l’oligarque russe n’a pas été sanctionné par les Etats-Unis, lui qui a été puni par l’Union Européenne, le Canada et le Royaume-Uni. Quoi qu’il en soit, lors de cette fameuse réunion, Abramovich, ainsi que deux autres "arbitres" présents pour défendre la paix entre les deux pays, ont eu les yeux rouges, des déchirures douloureuses et des pertes de peau sur le visage et les mains. Le Wall Street Journal avait confirmé un empoisonnement.

Par la suite, l’homme né en 1966 a trouvé refuge en Israël (il possède la nationalité israélienne ainsi que portugaise et russe, ndlr) et surtout en Turquie. Le Mirror explique qu’il a passé la majeure partie des douze derniers mois là-bas. Il y a amarré l’un de ses yachts près de Bodrum et a garé ses jets privés dans le pays. Il a aussi passé du temps au sein d’un manoir surplombant le Bosphore qu’il louait 45 000 euros par mois. Mais son objectif était de s’établir à Istanbul, où il a fini par trouver une luxueuse demeure dont le prix de vente était de 9,5 millions d’euros. Un gros investissement de sa part alors qu’il a perdu gros depuis le début du conflit russo-ukrainien.

La suite après cette publicité

Il tente de revenir dans le milieu du foot

En effet, Forbes estime que sa fortune personnelle est passée de 13,6 milliards d’euros en 2021 à 9 milliards à présent. La perte de Chelsea a été un coup dur humainement et financièrement. D’ailleurs, Abramovich a tenté de revenir dans le milieu du ballon rond depuis un an. Il a tout d’abord tâté le terrain en Turquie. On a même évoqué des pourparlers avec Göztepe. Mais finalement, cela n’a pas été le cas. Récemment, UOL a indiqué que le magnat russe comptait investir dans plusieurs écuries brésiliennes. Six écuries de Serie A et de Serie B ont été approchées. Pour le moment, l’ancien dirigeant de Chelsea ne semble pas avoir fait mouche, lui qui possède toujours plusieurs affaires en parallèle.

Un an après son départ du club londonien, Roman Abramovich essaye de faire son retour dans le football. Il doit certainement suivre de près ce qu’il se passe à Chelsea, où le club était au bord de la ruine suite à son départ et aux sanctions reçues. Là-bas, on en garde malgré tout un bon souvenir. Du moins, du côté de certains supporters qui ont scandé son nom récemment lors de matchs en janvier assure le Mirror. Ce qui a d’ailleurs étonné. En revanche, au club, on a tenté de faire disparaître l’héritage laissé par le Russe. Plusieurs personnalités qui étaient là durant son mandat, dont Bruce Buck, Marina Granovskaia, Petr Cech et Thomas Tuchel, ont été mises dehors. Pour autant, cela ne va pas forcément mieux pour Chelsea. Un club où on veut tourner définitivement la page Roman Abramovich.