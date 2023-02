Chelsea : le très cher Enzo Fernandez pose déjà problème

La suite après cette publicité

L’effet Coupe du Monde. Cet hiver, plusieurs joueurs sont sortis du lot durant le Mondial au Qatar. Parmi eux, Enzo Fernandez. Remplaçant au départ, le footballeur de 22 ans a été très bon sous le maillot de l’Albiceleste, marquant même un but face au Mexique. Après cela, le milieu de terrain a été titularisé systématiquement par Lionel Scaloni. Précieux dans l’entrejeu, il a apporté notamment de la justesse technique, du dynamisme ou encore sa qualité de passe. Important dans la conquête de ce titre mondial, Enzo Fernandez a également tapé dans l’œil de plusieurs écuries.

Longtemps, le Real Madrid a été cité comme un point de chute. Mais c’est en Angleterre que le prétendant le plus sérieux à sa venue se trouvait. En effet, Chelsea était prêt à tout pour le recruter. Disposant de moyens colossaux, les Blues pensaient faire craquer très vite Benfica. Mais les Portugais ont très longtemps fermé la porte à un départ. Finalement, tout s’est débloqué en fin de mercato grâce à une offre XXL des Londoniens. Ces derniers ont déboursé 121 millions d’euros pour l’enrôler. Une somme jugée trop élevée par certains puisque le joueur n’est arrivé en Europe qu’en 2022.

À lire

Chelsea : la statistique qui accable Enzo Fernandez

Le poids d’un transfert XXL sur les épaules

Cela n’a effrayé ni Chelsea, ni le joueur. «Ces chiffres n’ont rien à voir avec moi. Cela fait partie du football. Mon travail est d’y aller et de donner le meilleur de moi-même», a-t-il récemment confié. Malgré tout, le prix de son transfert fait couler de l’encre depuis sa signature. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un record pour une écurie de Premier League. Ensuite, parce que le milieu connaît des débuts plutôt compliqués. Après une première encourageante face à Fulham le 3 février dernier (90 minutes jouées, 0-0), l’ancien de Benfica n’a pas vraiment eu un impact immédiat.

La suite après cette publicité

A sa décharge, il lui faut du temps pour prendre ses marques et trouver ses automatismes avec ses coéquipiers. Sans Enzo Fernandez, Chelsea était à la peine. Avec lui, ça ne va pas forcément mieux. En 5 matchs sous le maillot des Blues, il n’a pas gagné une seule fois. Outre le nul face aux Cottagers, il a donc été présent lors des nuls face à West Ham (1-1, 11 février) et lors des trois défaites consécutives face au Borussia Dortmund (1-0, C1, 15 février), Southampton (0-1, 18 février) et Tottenham (2-0, 26 février).

Une statistique accablante

Un derby de Londres où il a été capable de quelques coups d’éclat mais où il a globalement déçu. L’Evening Standard a parlé de son manque d’intelligence de jeu et d’expérience. Le Mirror a pointé du doigt sa responsabilité sur le premier but des Spurs «après une confusion entre deux des joueurs les plus chers de tous les temps, Kepa Arrizabalaga et Enzo Fernandez.» The Sun n’a pas été tendre non plus. «Le mauvais départ d’Enzo Fernandez à Chelsea se poursuit alors que des statistiques alarmantes sur le transfert du record de Premier League sont révélées.»

La suite après cette publicité

Le tabloïd britannique a ajouté par la suite : «Chelsea a déboursé 106 M£ (121 millions d’euros) sur le milieu de terrain, s’ajoutant aux 200 M£ (227 millions d’euros) déjà dépensés pendant la fenêtre d’hiver. Cependant, Fernandez n’a pas encore remporté de match avec le club de Stamford Bridge (…) Il a du mal à s’adapter à la vie en Premier League.» Une statistique le confirme d’ailleurs. Selon WhoScored.com , aucun joueur des cinq meilleures ligues européennes n’est dribblé plus de fois à chaque match que Fernandez. Depuis son transfert à Chelsea, il est dribblé trois fois par match.

La presse s’impatiente déjà

De quoi inquiéter. Football London précise d’ailleurs à ce sujet : «N’Golo Kanté se fait rarement dribbler par les joueurs adverses lorsqu’il est en pleine forme et joue, mais c’est quelque chose avec lequel Fernandez a du mal depuis son arrivée à Londres. L’international argentin n’est pas le principal problème des Blues, mais cette statistique montre à quel point il a été difficile pour Fernandez de jouer dans l’équipe de Potter sans que Kanté n’offre une protection au milieu de terrain.» Plutôt indulgents pour le moment, les supporters de Chelsea, qui taillent surtout Graham Potter, attendent malgré tout beaucoup de lui.

La suite après cette publicité

Dans les clubs adverses, on se moque des Blues. Un fan de Manchester United a d’ailleurs confié au Sun : «quand j’ai dit que Fred était meilleur que ce type, les fans de Chelsea m’ont attaqué.» Le cas Enzo Fernandez fait déjà débat donc. A l’étranger aussi. En Espagne, Mundo Deportivo ne l’épargne pas. «Ni l’argent ni Enzo Fernández ne font le bonheur de Chelsea. Depuis les débuts de l’Argentin, accueilli en sauveur, trois défaites et 2 nuls pour les Blues. Un seul but marqué lors de leurs derniers matchs (…) Leçon pour tout le monde : l’argent ne fait pas le bonheur.»

Des motifs d’espoir

En France, Salim Baungally, journaliste pour RMC Sport et spécialiste du foot anglais contacté par nos soins, est moins alarmiste. «Dès qu’il y a un prix important, on s’attend à monts et merveilles immédiatement. Sincèrement, dans ce qu’il fait c’est plutôt intéressant. Quand on paye une telle somme, évidemment, on s’attend à plus, et je parle surtout des supporters. On s’attend à ce qu’il récupère un nombre incroyable de ballons, qu’il fasse des passes décisives… Il a fait d’ailleurs une passe décisive sublime pour João Félix face à West Ham. C’est d’ailleurs le seul but marqué par Chelsea depuis la fin du mercato.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «il est à la récupération, pas de problème. Mais aujourd’hui, il a encore un peu de mal à se trouver avec Havertz, Sterling et tellement de joueurs. Je dis tellement car Graham Potter a beaucoup de mal à trouver son trio offensif gagnant. Chelsea tourne beaucoup et c’est une source de problème. Donc Enzo Fernandez n’est pas encore au top par rapport à ce qu’on a vu par le passé. Mais sincèrement c’est loin d’être si risible que ça. C’est même peut-être le moins décevant. Mudryk l’est par exemple. C’est presque plus inquiétant qu’Enzo.» Il y a des motifs d’espoirs pour Chelsea et Enzo Fernandez, qui va devoir passer la deuxième pour aider les Blues à s’en sortir.