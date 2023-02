Chelsea : Enzo Fernandez revient sur le prix record de son transfert

La suite après cette publicité

Quasiment un mois après son arrivée sur le gong à Chelsea lors du dernier mercato hivernal, Enzo Fernandez commence peu à peu à s’acclimater à son nouveau club. Dans une interview accordée au journal britannique The Guardian, le champion du monde argentin revient sur ses débuts avec les Blues. Il s’est également exprimé sur le montant record de son transfert (121 M€, plus gros achat de l’histoire pour un club anglais) et a demandé aux supporters du club londonien de leur faire confiance pour la seconde partie de saison.

« Ces chiffres n’ont rien à voir avec moi », affirme-t-il à propos de son indemnité de transfert. « Cela fait partie du football. Mon travail est d’y aller et de donner le meilleur de moi-même. (…) Quand vous avez autant de jeunes garçons et que nous avons tous eu 20 jours pour apprendre à nous connaître, quand vous parlez du niveau de football ici, c’est difficile de former une équipe. Mais le staff et le manager nous ont donné tous les outils dont nous avons besoin. Il faut juste être patient. (…) Faites-nous confiance. Faites confiance aux joueurs, faites confiance à l’équipe d’encadrement, faites confiance au manager. Parce que nous allons tous dans la même direction. Il s’agit d’une restructuration du club. »

