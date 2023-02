Chelsea : Enzo Fernandez, une grande première encourageante

La suite après cette publicité

Une grande première aussi encourageante que frustrante. Voilà comment résumer les premiers pas d’Enzo Fernandez en Premier League, vendredi, à l’occasion du triste match nul concédé par Chelsea contre Fulham (0-0, 22e journée), vendredi soir. Après avoir été l’un (si ce n’est LE) des plus gros feuilletons du mercato hivernal 2023, le milieu de terrain de 22 ans a bel et bien quitté Benfica en échange d’un chèque de 121 M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un transfert s’étant concrétisé dans les toutes dernières secondes, et ce alors que tout le monde pensait le deal mort et enterré pour cet hiver pendant de longs jours.

Une première prometteuse

S’il a connu un mois de janvier plus qu’agité, entre tensions avec le club lisboète et incertitudes liées à son avenir, Enzo Fernandez a en tout cas rapidement été lancé dans le grand bain du football anglais par son nouvel entraîneur, Graham Potter. Pas le temps de niaiser, donc, pour le champion du monde argentin étant devenu le plus onéreux de l’histoire de la Premier League cet hiver devant Jack Grealish. Aligné dans l’axe d’un milieu à trois aux côtés de Conor Gallagher et de Mason Mount, Enzo Fernandez a fait bonne impression à Stamford Bridge.

Le joueur formé à River Plate a aimanté les ballons (99 touchés), surtout au cours des 45 premières minutes, où l’homme aux 10 sélections (1 but) avec l’Albiceleste a énormément touché le cuir. De quoi lui permettre de se mettre en confiance tranquillement dans une rencontre où les Blues ont eu la possession (stérile). Enzo Fernandez a fait parler sa qualité de passe et sa vision du jeu en régalant le public londonien de quelques longues ouvertures précises, à l’image de celle ayant failli être décisive pour Mount, qui a servi un Havertz ayant manqué le cadre de peu (32e).

Potter satisfait, malgré une moins bonne seconde période

S’il s’est rendu coupable de quelques petites imprécisions techniques (85% de passes réussies, 15 ballons perdus), le meilleur jeune de la Coupe du Monde 2022 a soulagé ses partenaires d’un point de vue défensif. On a vu l’Argentin remporter beaucoup de duels (9/13) et se montrer agressif comme il le faut en Angleterre (3 dégagements, 1 tir bloqué, 6 tacles) pour permettre à Gallagher et Mount d’avoir plus de libertés offensives. Seul petit bémol, il s’est peu à peu éteint au fil de la rencontre, étant beaucoup moins présent et visible dans l’entrejeu en seconde période, même s’il est passé tout proche d’inscrire son premier but d’un joli tir lointain (72e).

Cette baisse de régime est finalement assez logique au regard des dernières heures vécues par Enzo Fernandez, qui n’est arrivé à Londres que mercredi et crédité de la note de 7 dans les colonnes de Sky Sports ou encore de l’Evening Standard. Lorsque vous achetez une Enzo (en référence à Ferrari, NDLR), vous devez l’emmener faire un tour. C’est exactement ce que Graham Potter a fait après une seule séance d’entraînement et son moteur a ronronné dans une démonstration divertissante au milieu de terrain, a notamment commenté le quotidien londonien.

Graham Potter s’est lui félicité des premiers pas de sa nouvelle recrue phare. « Je pense qu’il s’est merveilleusement bien comporté, a lâché le coach anglais après la rencontre face aux Cottagers. Vous pouvez voir sa qualité, ce qu’il apportera à l’équipe. Ce n’est pas facile, car il n’est pas avec nous depuis longtemps. Je suis excité avec lui. » L’entraîneur de Chelsea aura en tout cas bien besoin d’un Enzo Fernandez de haut niveau pour réussir à remettre Chelsea sur le droit chemin. L’ancien de Benfica, lui, ne semble pas être embêté par le poids de son transfert et devra confirmer dans la durée.