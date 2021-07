PSG : Achraf Hakimi va rapporter de l'argent au Real Madrid

Ce n'est plus qu'une question d'heures. Achraf Hakimi va s'engager, a priori, ce jeudi pour 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain. L'écurie française est tombée d'accord avec l'Inter Milan pour un transfert de 60 millions d'euros. Une somme globale de 70 millions est évoquée par certains médias. Une opération qui fait les affaires des Nerazzurri, mais également de son ancien club le Real Madrid.

AS explique ce jeudi que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont toucher un peu d'argent pour avoir formé le Marocain (mécanisme de solidarité). Un joueur qui a été au sein de la Casa Blanca entre ses 12 et 19 ans. AS indique que les Merengues vont ainsi toucher 2,1 millions d'euros grâce au transfert d'Achraf à Paris.