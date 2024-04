Real Madrid-Barça, Vidéo : Fermín López profite de l’erreur d’Andriy Lunin !

Même s’ils ont bien moins attrayants qu’il y a dix ans, les Clásicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours attendus, surtout pour le public espagnol. Les Madrilènes et les Catalans croisent ainsi le fer ce dimanche soir sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, lors de la 32ème journée de la Liga. Un match qui a été marqué par plusieurs situations, dont deux buts et un scandale d’arbitrage qui a déjà suscité une réaction du président de la Liga, Javier Tebas.

A l’heure de jeu dépassée, Ferran Torres a levé la tête côté gauche pour renverser le jeu de l’autre côté en direction de Lamine Yamal, laissé complètement seul, qui a pris tout son temps pour ajuster son centre rentrant devant le but. Ferran a manqué sa talonnade à bout portant mais gêné, le portier Andriy Lunin a repoussé le ballon sur Fermin qui a marqué dans le but vide. (67e, 1-2).