Luton Town donne des nouvelles rassurantes de Tom Lockyer, victime d’un arrêt cardiaque

Le Vitality Stadium retenait son souffle ce samedi en début de soirée. Alors que Bournemouth recevait Luton Town pour le compte de la 17e journée de Premier League, le capitaine des Hatters, Tom Lockyer (29 ans), a été victime d’un malaise et transporté à l’hôpital. Quelques minutes plus tard, l’arbitre interrompait la rencontre avant de définitivement l’arrêter. Après un premier communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club promu a redonné des nouvelles de son capitaine gallois (qui avait déjà connu un épisode similaire en Championship en mai dernier), de retour à un état stable et passant des examens supplémentaires dans la soirée.

La suite après cette publicité

«Notre équipe médicale a confirmé que le capitaine des Hatters a subi un arrêt cardiaque sur le terrain, mais qu’il était réactif au moment où il a été évacué sur la civière. Il a reçu d’autres soins à l’intérieur du stade, pour lesquels nous remercions une fois de plus les équipes médicales des deux camps. Tom a été transféré à l’hôpital, où nous pouvons rassurer les supporters en leur disant que son état est stable et qu’il subit actuellement des examens complémentaires avec sa famille à son chevet. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien, leur inquiétude et leurs messages d’amour à l’égard de Locks.»